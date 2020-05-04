Gaziantep'te yasağın ardından vatandaşlar çarşıya akın etti - Son Dakika

GAZİANTEP'te vatandaşlar 3 günlük sokağa çıkma yasağının bitimiyle çarşı ve meydanlara akın etti.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Gaziantep'in de aralarında olduğu 31 ilde 3 günlük sokağa çıkma yasağı uygulandı. Yasağın ardından kendilerini sokağa atan Gaziantepliler, sabah saatlerinden itibaren çarşıların bulunduğu Karagöz ve Gaziler caddelerinde yoğunluk oluşturdu. Ateşleri ölçülerek çarşıya alınan vatandaşlar, ihtiyaçları doğrultusunda alışveriş yaptı.