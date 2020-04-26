Gaziantep'te yasağın son günüde sessizlik hakim - Son Dakika

Gaziantep'te yasağın son günüde sessizlik hakim

GAZİANTEP'te, koronavirüs tedbirleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma yasağının son gününde cadde ve sokaklardaki sessizlik devam etti.

İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 31 il arasında yer alan Gaziantep'te, kısıtlamanın son gününde meydanlar, caddeler ve sokaklar boş kaldı.

Dışarı çıkma izni olanlar dışında sokakların tenhalaştığı kentte, polis ekipleri oluşturulan kontrol noktalarında çalışmalarına devam etti. Dışarıda olan vatandaşlara izin belgeleri kontrolleri yapan ekipler, yasağı ihlal edenlere ise idari para cezası işlemi uyguluyor.