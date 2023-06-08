Gaziantep'te yasak aşk cinayeti! Kayınbiraderini boğazını keserek öldürdü, kanlı elbiseleriyle kaçmaya çalışırken yakalandı

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Dün akşam saatlerine doğru Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Mavikent Mahallesi'nde yabancı uyruklu Muhammed Mustafa isimli şahıs, Türkiye'ye kaçak yollarla gelen kayınbiraderi Hassan El Melle'nin eşi Dela Marravi ile yasak aşk yaşamaya başladı.

BOĞAZINI KASAP BIÇAĞI İLE KESTİ

İlişkilerini rahat bir şekilde yaşamaya karar veren Muhammed Mustafa ile Dela Marravi, Hassan El Melle'yi öldürmek için plan yaptı. Daha sonrasında ise evde oldukları bir anda Muhammed Mustafa isimli şahıs, arkadan yanaştığı Hassan El Melle'nin boğazını kasap bıçağı ile kestikten sonra kaçtı.

KANLI ELBİSELERİ İLE YAKALANDI

Vahşi şekilde boğazı kesilen El Melle olay yerinde hayatını kaybederken, katil zanlısı Muhammed Mustafa ise motosikleti ile Gaziantep'ten Kilis'e, oradan da Suriye'ye kaçmak için yola çıktı. Katil zanlısı, Kilis Küplüce Yol Kontrol Noktasında şüphe üzerine jandarma ekiplerince durduruldu. Panik halleri ve kanlı kıyafetleri ile dikkat çeken katil zanlısı, yapılan sorgusunda cinayeti itiraf ederek gözaltına alındı. Daha sonra soruşturmayı derinleştiren jandarma ekipleri, çelişkili ifadeler veren maktul El Melle'nin eşi Dela Marravi'yi de şüpheli-tanık sıfatıyla gözaltına aldı.

İKİSİ DE GÖZALTINDA

Katil zanlısı şahıs ile şüpheli-tanık kadının jandarmadaki sorgularının sürdüğü öğrenilirken, vahşice öldürülen Hassan El Melle'nin cansız bedeni ise Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerinin ardından morga kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.