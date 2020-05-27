Gaziantep'te yasak biter bitmez sokağa çıktılar - Son Dakika

Gaziantep'te yasak biter bitmez sokağa çıktılar
TÜRKİYE genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nda uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından Gaziantep'te vatandaşlar kendilerini sokağa attı.
TÜRKİYE genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nda uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından Gaziantep'te vatandaşlar kendilerini sokağa attı.
İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeyle koronavirüs ile mücadele kapsamında 81 ilde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının gece yarısı sona ermesiyle birlikte Gaziantepte vatandaşlar sokaklara akın etti. Kentin işlek noktalarından olan Sarıgüllük Mahallesinde yasağın sona erdiği dakikalarda araç trafiğinde yoğunluk yaşandı. Kısıtlamanın sona etmesiyle birlikte birçok kişinin de yürüyüş yaptığı görüldü.
Haber Yayın Tarihi: 27.05.2020 12:45 Kaynak: DHA
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