Gaziantep'te, yasak öncesi çarşıda yoğunluk - Son Dakika

GAZİANTEP'te, bu gece başlayacak 2 günlük sokağa çıkma yasağı kısıtlaması öncesinde, ihtiyaçlarını almak için evlerinden çıkan vatandaşlar, yoğunluk yaşanmasına neden oldu.

İçişleri Bakanlığı tarafından alınan kararla, 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta bu hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Bu illerden biri olan Gaziantep'te bugün vatandaş çarşıya akın etti. Vatandaşların sosyal mesafeye dikkat etmediği ve bazılarının maske kullanmadığı görüldü.Akşam saatlerinde evlerine dönmek isteyen vatandaşlar, toplu taşıma araçları ile duraklarda yoğunluk oluşturdu.