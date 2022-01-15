GAZİANTEP'TE YASAKLI 13 KÖPEK PETVET'E KAYDEDİLDİ - Son Dakika

GAZİANTEP'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde, 'yasaklı ırk' olarak bilinen 13 köpek, kısırlaştırılıp mikroçip takılarak Ev Hayvanı Kayıt Sistemi'ne (PETVET) kaydedildi. Sokağa bırakılan 18 pitbull cinsi köpek de barınaklarda korumaya alındı.

Tehlikeli ırkların kayıt altına alınmasıyla ilgili başlatılan çalışma sonrasında, İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde Tarım ve Orman ilçe müdürlüklerine getirilen 13 köpek kısırlaştırılıp mikroçip takılarak Ev Hayvanı Kayıt Sistemi'ne (PETVET) kaydedildi. Sahipleri tarafından teslim edilen veya sokağa bırakılan 18 pitbull da İslahiye Belediyesi ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvan barınaklarında korumaya alındı.

İlçe Tarım ve Orman müdürlüklerine getirerek çip taktıran hayvan sahipleri, yasayla hayvanların kayıt altına alınması gerekliliğinin yerinde bir karar olduğunu söyledi. Pasaportları oluştukları için mutlu olduklarını belirten hayvan sahipleri, sokağa çıkarken öngörülen kurallara uyarak hareket edildiğinde kimseye zarar gelmeyeceğini belirtti.