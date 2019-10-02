Gaziantep'te

Gaziantep'in İslahiye, Yavuzeli ve Araban ilçelerinde "Yaya Geçidi Nöbeti" uygulaması hayata geçirildi.



Türkiye genelinde olduğu gibi Gaziantep'in İslahiye, Yavuzeli ve Araban ilçelerinde "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla "Yaya Geçidi Nöbeti" uygulaması gerçekleştirildi. İslahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri Çamlıca Mahallesi İstasyon Caddesi'nde ve Atatürk Bulvarında, Jandarma ekipleri ise Hatay Karayolununun 4'üncü kilometresinde uygulama yaptı. Uygulamaya İlçe Kaymakamı Muhammed Lütfi Kotan, İlçe Emniyet Müdürü Bedrettin Sarıtaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin katıldı.



Yapılan uygulamada emniyet güçleri tarafından kurallara uymayan sürücüler uyarıldı, yayalar bilgilendirildi.



Araban'da 2 saatlik yaya nöbeti



Araban ilçesinde de "Yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz" kampanyası kapsamında kolluk personeli ilçe merkezindeki Gaziantep caddesinde bulunan yaya geçidinde iki saat yaya nöbeti tuttu. Araban ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Karayılan, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Sinan Erşahin, Araban İlçe Emniyet Amir Vekili Komiser Yardımcısı Mahmut Şakir Yılmaz, İlçe Emniyet Amirliğinde görevli Komiser Yardımcısı Ömer Ayabak, İlçe Emniyet Amirliğinde görevli trafik polisleri ve ilçe merkezindeki Şehit Sabri Ortaokulu öğrencileri ellerinde Önce Yaya, Yaya Yolu Benim Yolum, Yaya Öncelikli Trafik ve Sende Bir Yayasın döviz ve pankartlar taşıyarak, "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" sloganıyla ilçe merkezindeki Gaziantep Caddesindeki yaya geçidinde 13.00-15.00 saatleri arasında devam etti.



Kampanya kapsamında nöbet tutan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Karayılan, İlçe Jandarma Komutanı Sinan Erşahin, İlçe Emniyet Amir Vekili Mahmut Şakir Yılmaz tarafından kampanya ile ilgili bilgilerin yer aldığı broşürler sürücü ve yayalara dağıtıldı.



Yavuzeli'nde protokol de katıldı



Yavuzeli ilçe merkezinde bulunan Gaziantep caddesi üzerinde İlçe trafik ve jandarma ekiplerinin öğrencilerle birlikte"Öncelikli hayatta öncelik yayanın sloganıyla gerçekleştirdiği "Yaya Geçidi nöbetine İlçe Kaymakamı Ramazan Taşkın ve ilçe protokolü de katıldı. Jandarma ve polis ekipleri ile birlikte seyir halindeki araçları durduran öğrenciler, sürücüleri yayalara yor vermeleri konusunda uyardı. Ülke genelinde çok sayıda yayanın trafik kazasında hayatını kaybettiğini hatırlatan öğrenci ve kolluk kuvvetleri, bilgilendirici broşürler de dağıttı.



Programa İlçe Kaymakamı Ramazan Taşkın'ın yanı sıra İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Alper Efetürk, İlçe Emniyet Amir Vekili Komiser Yardımcısı İsmail Uzun, Belediye Başkan Vekili Ayvaz Çiftçi, trafik polisi, jandarma trafik ekipleri, daire amirleri ve okul müdürleri katıldı - GAZİANTEP