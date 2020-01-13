Gaziantep'te yaya öncelikli trafik denetimleri yapıldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te yaya öncelikli trafik denetimleri yapıldı - Son Dakika

Gaziantep'te yaya öncelikli trafik denetimleri yapıldı

6 saat önce

Gaziantep'te yaya öncelikli trafik denetimlerinde 995 araç ve yaya denetlenirken, 20 araca yayalara geçiş hakkı vermemekten, 12 yayaya ise kurallara uymamaktan işlem yapıldı.

Gaziantep'te yaya öncelikli trafik denetimleri yapıldı, System.String[]

Gaziantep'te yaya öncelikli trafik denetimlerinde 995 araç ve yaya denetlenirken, 20 araca yayalara geçiş hakkı vermemekten, 12 yayaya ise kurallara uymamaktan işlem yapıldı.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 7-12 Ocak tarihlerinde yaya öncelikli trafik denetimleri yaptı. Yapılan denetimlerde 995 araç ve yaya denetlendi. Denetimler kapsamında 20 araca yaya geçidini kullanan yayalara geçiş hakkını vermemekten, 12 yayaya ışıklı trafik işaretlerine uymamaktan, 25 araca kara yolları trafik kanununun diğer ilgili maddelerinden, 5 araca sigorta yaptırmamaktan, 6 araca fenni muayene yaptırmamaktan işlem yapıldı. Toplamda 58 araç sürücüsüne idari para cezası uygulanırken 16 araç ise trafikten men edildi. - GAZİANTEP

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 02:53 Kaynak: İHA
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