Gaziantep'te "Yazılım ve Bilişim Kümesi" kuruldu - Son Dakika

Gaziantep'te "Yazılım ve Bilişim Kümesi" kuruldu

03.11.2020 13:07
Gaziantep'te

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ile Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Teknopark iş birliğinde, kentteki yazılım sektörüne katkı sağlamak amacıyla "Gaziantep Yazılım ve Bilişim Kümesi" kuruldu.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ile Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Teknopark iş birliğinde, kentteki yazılım sektörüne katkı sağlamak amacıyla "Gaziantep Yazılım ve Bilişim Kümesi" kuruldu.

GAÜN'den yapılan açıklamaya göre, Ticaret Bakanlığının "2015/8 sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Kararı" çerçevesinde kurulan küme, yazılım sektöründe belirlenen firmalara danışmanlık sağlamak ve yazılım firmalarının rekabet gücünü etkileyen eksikliklerin belirlenerek giderilmesi için çalışma yürütecek.

Gaziantep'teki yazılım sektöründe faaliyet gösteren 19 firmanın katılmaya hak kazandığı projeyle, Gaziantep'in yanı sıra Türkiye'nin yazılım ihracatına katkı sağlanması, yazılımdaki rekabetçiliğin arttırılması ve yazılım sektörünün gerçek potansiyeline ulaştırılması amaçlanıyor.

Projenin katma değeri yüksek ürünlerin ihracatı açısından Türkiye'nin 2023'teki büyüme hedeflerine önemli katkılarda bulunması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, Çin, ABD, Japonya, Almanya, Hollanda, Güney Kore, Hong Kong, Singapur, İrlanda gibi ülkelerin ihracatının önemli bir kısmının yazılım sektöründen gerçekleştirdiğini belirtti.

Sanayi 4.0'daki üretimin dijital dönüşümünün, yazılımlarla sağlandığını aktaran Özaydın, "Dijitalleşen dünyada ülkemizi ileriye taşımak adına yazılım sektörünün daha fazla gelişmesi gerekiyor. Bu nedenle GAÜN Teknopark'ın yazılım sektöründe uluslararası rekabetini geliştirerek pazar payını artırması için kümelenme stratejilerini kullanması çok önemli." ifadelerini kullandı.

Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep Sanayi Odası, Gaziantep, Bilişim, Teknoloji, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Teknoloji Gaziantep'te 'Yazılım ve Bilişim Kümesi' kuruldu - Son Dakika


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