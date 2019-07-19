Gaziantep'te "Yazlık Sinema Günleri"
1 saat önce
Gaziantep Büyükşehir Belediyesince "Yazlık Sinema Günleri" etkinliği düzenlendi.
Gaziantep Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 11:40 Kaynak: AA
Büyükşehir Belediyesince "Yazlık Sinema Günleri" etkinliği düzenlendi.
Masal Park'ta kurulan açık hava sinemasının ilk gününde, Özhan Eren
'in yönettiği 1. Dünya Savaşı döneminde askerlerin mücadelesini konu alan "Son Mektup" filmi gösterildi.
Çok sayıda vatandaşın ilgi gösterdiği etkinlikte yer bulamayanlar filmi çimlerde oturarak izledi
Yarın "Ertuğrul 1890" filmiyle devam edecek etkinlikte, 21 Temmuz Pazar günü de animasyon film "Evliya Çelebi
" sinemaseverler ile buluşacak.
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