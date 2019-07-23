Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te "Yazlık Sinema Günleri" yoğun ilgi gördü
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Gaziantep'te "Yazlık Sinema Günleri" yoğun ilgi gördü

1 saat önce

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin, Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğiyle düzenlediği "Yazlık Sinema Günleri", 3 günde 4 bin 500 kişiye açık havada sinema keyfi yaşattı.

Gaziantep'te
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin, Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğiyle düzenlediği "Yazlık Sinema Günleri", 3 günde 4 bin 500 kişiye açık havada sinema keyfi yaşattı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Masal Parkı'nda 19-21 Temmuz tarihleri arasında organize edilen etkinlikte, vatandaşlar film izlemenin keyfini yaşadı. Geçmişteki aile etkinliklerinden biri olan "Yazlık Sinema Günleri" 7'den 70'e herkesin ilgisini çekti.
Etkinlikte, ilk gün Özhan Eren'in yönettiği 1. Dünya Savaşı'nın en sert cephelerinden biri olan Çanakkale Cephesi'nde kazanılan deniz zaferini ve yıllar sonra harp günlerinde yazılan bir mektubun adresine kavuşmasının anlatıldığı "Son Mektup" filmi gösterildi.
İkinci gün, Japon-Türk ortak yapımı, iki ülkenin ilişkilerinin pekişmesine vesile olan Japon sularında batan Osmanlı fırkateyni Ertuğrul'un hazin hikayesiyle 1985'te 215 Japon vatandaşının İran- Irak savaşından kurtarılmasının anlatıldığı Mitsutoshi Tanaka'nın yönetmenliğini yaptığı "Ertuğrul 1890" filmi seyredildi.
Son gün ise çocuklara yönelik animasyon filmi olan ve yönetmenliğini Serkan Zelzele'nin yaptığı "Evliya Çelebi ve Ölümsüzlük Suyu" filmi gösterildi.
"Yazlık Sinema Günleri" hafta içi ilçelerde, 27-28 Temmuz tarihlerinde ise Hasan Celal Güzel Millet Bahçesi'nde sinemaseverlerle buluşacak.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 11:08 Kaynak: AA
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