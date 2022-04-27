Gaziantep'te yeğeni tarafından silahla vurulduğu iddia edilen kişi öldü - Son Dakika

Gaziantep'te, yeğeninin silahlı saldırısına uğradığı iddia edilen kişi hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Yakup G. (65), Şehitkamil ilçesindeki Nakliyatçılar Sitesi'nde, husumetli olduğu kardeşi Y.G. (58) ve yeğeni M.G. (14) ile karşılaştı.

Taraflar arasında kavga çıktı. Bu sırada M.G, üzerinde bulunan tabancayla amcası Yakup G'ye ateş açtı. Yaralanan Yakup G, kaldırıldığı özel hastanede yaşamını yitirdi.

Polis ekipleri, Y.G. ve M.G'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan, kavga sırasında bir işletme ve bir araçta maddi meydana geldi.