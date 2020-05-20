Gaziantep'te yemeni sezonu - Son Dakika

GAZİANTEP'te, doğal malzemelerle yapıldığı için ayak sağlığını koruyan yemeniler, ilgi görüyor. Yaz ayının gelmesiyle birlikte keçi, manda ve sığır derisinden yapılan yemeniler vatandaşlar tarafından sağlıklı olduğu için tercih ediliyor.

Gaziantep Kalesi civarındaki dükkanlarda yapımına devam edilen rengarenk yemeniler vatandaşların ilgisini çekiyor. Ustalar tarafından özenle hazırlanan yemenin tabanında manda ve sığır, yüzeyinde ise keçi derisi kullanılıyor. Kentte yaşayan vatandaşlar, yaz aylarının gelmesiyle birlikte, istenilen renge, şekle göre hazırlanan tamamen doğal üretim yemenileri tercih ediliyor.

Yemeninin doğal malzemeler kullanıldığı için ayak sağlığını koruduğunu belirten usta Mehmet Orhan Çakıroğlu, "Yemeni tamamen doğal deriden yapılır. Altları manda, yüzleri dana veya keçi, iç astarları da koyun veya yine dana derisinden olur. Yani gerçek yemeni tamamen deriden yapılır. Bunların asıl amacı ayakkabı olarak giymektir, ama ayağın sağlığını korur. Bu yaz aylarında giyilir ayaktaki teri çekip serin tutar. Yüzleri ne kadar boyalı da olsa yine doğaldır. Bunda derinin cildini kapatacak herhangi bir kimyasal yoktur. Derinin gözenekleri açık olduğu için içeriden aldığı teri dışarıya atar. Yemeni giyildiğinde ayakta mantar, egzama ve koku gibi rahatsızlıklar olmaz" diye konuştu.

Gazianteplilerin havaların ısınmasıyla yemeni giymeye başladığını da dile getiren Çakıroğlu, koronavirüs nedeniyle turistlerin gelememesinin satışları düşürdüğünü ifade etti.

Gaziantepli vatandaşlar ise yemeniyi sağlıklı, doğal ve hafif olduğu için yaz aylarında tercih ettiklerini kaydetti.