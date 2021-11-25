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Gaziantep'te yeni çalışmalara başlanıyor - Son Dakika

Gaziantep'te yeni çalışmalara başlanıyor

25.11.2021 13:51
Gaziantep'te yeni çalışmalara başlanıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türkiye-Çin İş ve Yatırım Forumu Gaziantep Buluşmalarına katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gaziantep Valiliği ve İpekyolu Kalkınma Ajansı iş birliğinde Gaziantep Ticaret Odası, Gaziantep Sanayi Odası ve Güneydoğu İhracatçılar Birliği destekleri ile gerçekleşen Türkiye-Çin İş ve Yatırım Forumu Gaziantep Buluşmaları özel bir otelin toplantı salonunda başladı. 2 gün sürecek forumun açılış töreninde konuşma yapan Başkan Şahin, ortak çalışma vurgusu yaparak üretimden yatırım fırsatlarına, şehrin özelliklerinden turizm konusunda yeni planlamalara kadar birçok konudan bahsetti. Şahin, forumda her bir başlığı çalışarak dünya barışı mesajının verileceğini, bu mesaj için de ticaretin güçlenmesinin önemini aktardı.

Bölgenin yatırım ortamını tanıtarak Gazi şehirli sanayicilerle iş birliği gerçekleştirmeyi hedefleyen foruma Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in yanı sıra Gaziantep Valisi Davut Gül, İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz, Çin Sanayi ve İş Adamları Derneği Başkanı Zhou Yunquan, oda başkanları ile enerji, finans, altyapı, gıda, ilaç ve ticaret alanlarında faaliyet gösteren 17 Çin firmasından 20 iş insanı katıldı.

ŞAHİN: ASYA YÜKSELEN BİR DEĞER OLARAK YENİ DÜZENDE HAK ETTİĞİ YERİ ALMAK İÇİN BÜYÜK BİR GAYRET GÖSTERİYOR

Forumda yaptığı konuşmada Başkan Fatma Şahin, toplantının değişen dünya düzeni ve şartlar bakımından önemli olduğunu söyleyerek, "Bugün yapılacak toplantıları değişen dünya düzeninde, şartlar bakımından çok önemli buluyorum. Burası Mezopotamya'nın Doğu Akdeniz'e açılan kapısı. Gaziantep aynı zamanda İpekyolu'nun kalbi ve merkezidir. Atalarımız İpekyolu'nu kardeşlik, sevgi, ticaret, barış yoluna dönüştürdü. Atalarımızın İpekyolu anlayışını, hükümetlerimizin, Cumhurbaşkanımızın, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı'nın gerekli çalışmaları ile halklar arasındaki muhabbeti ve dostluğu güçlendirdi. Dünya zor bir dönemden geçti ve pandemi ile beraber yeni bir dünya düzeni kuruldu. Artık sanayici ve yatırımcılar nereye yatırım yapacak, ne yapmamalı ile ilgili her ülkenin önemli stratejik planları var. Bu planlama içerisinde Türkiye- Çin ilişkileri çok daha önemli bir hal aldı. Güneş doğudan doğuyor ve Asya yükselen bir değer olarak yeni düzende hak ettiği yeri almak için büyük bir gayret gösteriyor. Suriye sınırındaki güvenli bölge oluşumu ve koordinasyonu ile birlikte valimizin ve ekibinin bire bir takibi ile yapılan çalışmalarla ABD ve İngiltere başta olmak üzere bu hattı Yeşil Hat olarak belirledi. Çinli yatırımcıların böyle bir endişesine gerek olmadığı tam tersi bu bölgenin güvenli olduğunu ve yatırım yapmak isteyen herkesin gönül rahatlığı ile yatırım yapabileceğini söylemek istiyorum" diye konuştu.

ŞEHRİN SANAYİSİ YEŞİL İSE İHRACAT YAPMA KAPASİTEMİZ ARTIYOR

Başkan Şahin, Gaziantep'in özellikleri bünyesinde barındırdığı aktararak, "Birkaç hafta önce Londra'da attığımız imza ile Gaziantep artık 'Yeşil Şehir' oldu. Paris Antlaşması ile birlikte yeşil şehir, yeşil sanayi olmak, yeşil organize sanayi olmak bizim açımızdan önemli. Yeşil şehir denilince yalnızca ağaçlarla dolu bir şehir değil. Enerjisi, toprağı, suyu, havası, doğası ile yeşil şehir dediğimiz imzaydı. 'Bu niye önemli?' diyerek baktığımızda artık şehrin sanayisi yeşil ise ihracat yapma kapasitemiz artıyor. Şehir yeşilse bu sizi yeni bir inisiyatife götürüyor. Ekonomiyi ekolojiye dönüştürerek, doğa ve insana saygılı yatırım anlayışı ile yola çıktığımızda şehri ve insanı buna hazırladığımızı görüyoruz. Dolayısıyla ticaret iki ülke arasında en önemli başlık ve enerji yatırımı bir o kadar önemli. Aranızda enerji yatırımı yapmış Çinli iş insanları var. Buraya geldiğinizde güneşin en güzeli, rüzgârın en kuvvetlisinin bizde olduğunu görürsünüz. Buraya yapacağınız yatırımların bundan sonraki süreçte dijitalleşme konusunda aldığımız mesafe ile beraber çalışmanın ne kadar kolay olduğunu görürsünüz. Sanayiyi yüksek teknolojiye geçirmek için açtığımız model fabrika, bizi yalınlaştırma, dijitalleştirmede bakış açısını ne kadar değiştirdiğini göreceksiniz" ifadelerini kullandı.

ORTAK SOFRA BİRLEŞTİRİYOR, TİCARET ZENGİNLEŞTİRİYOR

Konuşmasının son bölümünde turizm başlığına değinen Şahin, Kapadokya'nın çok sayıda Asyalı turiste ev sahipliği yaptığını söyleyerek, "Artık deniz, kum, güneş turizmi ekseninden çıkan yeni bir dünya var. Asya turistini Fırat'a getirmek istiyoruz. Fırat beraberinde hayat, keyif ve keşif alanı sunuyor. İnsanlar artık deneyim, hasat, keşif yapmak istiyor. Ürünlerin lezzetlerinin hikayesini turistlerimizin keşfetmek istediğini biliyoruz. Bunu size sağlayacak en önemli bölge burası. Bu yüzden turistlerimizi buraya davet ediyoruz. Bu ziyaretle birlikte her bir başlığı çalışmak ve bu başlıkların sonunda bütün dünyaya şu mesajı vermek istiyoruz: Dünya barışı. Dünya barışı denilen şey ticaret ile başlar. Dünya barışı ortak sofrayla gerçekleşir. Ortak sofra birleştiriyor, ticaret zenginleştiriyor. Birlikte daha çok iş yapıp, sağlıklı lezzetin başkentini bütün Çinli kardeşlerimizin görmesini sağlayalım, Dünya barışına hep birlikte katkıda bulunalım" dedi.

Fatma Şahin, Gaziantep, Yatırım, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Gaziantep'te yeni çalışmalara başlanıyor - Son Dakika


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