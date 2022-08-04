Gaziantep'te okula başlayan 75 bin öğrenciye kırtasiye desteği - Son Dakika
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Gaziantep'te okula başlayan 75 bin öğrenciye kırtasiye desteği

04.08.2022 13:02
Gaziantep'te okula başlayan 75 bin öğrenciye kırtasiye desteği

Gaziantep'te yeni eğitim-öğretim yılında ilkokula başlayacak 75 bin öğrenciye kırtasiye malzemesi desteğinde bulunacak.

Gaziantep'te yeni eğitim-öğretim yılında ilkokula başlayacak 75 bin öğrenciye kırtasiye malzemesi desteğinde bulunacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kadın Aile Eğitim ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'nca merkez ve ilçelerdeki okullarda bu yıl eğitim hayatına başlayacak 75 bin öğrenciye kırtasiye yardımında bulunacak.

Bu kapsamda 1. sınıf öğrencilerine okul çantaları,12 renkli sulu boya, 6'lı siyah kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, kalem kutusu, 12 renkli pastel boya, A5 kareli defter, güzel yazı defter, A5 çizgili okul defteri, resim defteri, A4 kareli defter, A4 çizgili okul defteri, 12 renkli kuru tahta boya, 3'lü kırmızı kurşun kalem hediye edilecek.

Söz konusu malzemeler, 5 Eylül'de öğrencilerin masasında hazır bulunacak.

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Kaynak: AA

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te okula başlayan 75 bin öğrenciye kırtasiye desteği - Son Dakika

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