Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kadın Aile Eğitim ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'nca merkez ve ilçelerdeki okullarda bu yıl eğitim hayatına başlayacak 75 bin öğrenciye kırtasiye yardımında bulunacak.

Kaynak: AA

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te okula başlayan 75 bin öğrenciye kırtasiye desteği - Son Dakika

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