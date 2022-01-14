Gaziantep'te yeni karavan alanı oluşturuluyor - Son Dakika

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi karavan turizminin geliştirilmesine yönelik olarak oluşturduğu alanın ilgi görmesi nedeniyle yeni karavan alanı oluşturma çalışmalarına hız verdi. İnşaatı ve düzenlemeleri süren yeni karavan park alanı yeni sezonda hazır olacak.

Kovid-19 Salgınıyla birlikte turizmde yeni trendlerden olan karavan turizmi için harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, Alleben Göleti'ndeki mevcut karavan parkının karşısına ek olarak 10 bin metrekarelik bir alanda 35 karavan kapasiteli yeni bir karavan alanı planlıyor. Karavanların suya ve manzaraya hakim olması için 5 bölüme ayrılan alanda teraslama ve altyapı çalışmaları tamamlandı. Yeni sezonda açılması planlanan kamp yerinde ücretsiz internet servisi, kafeterya gibi hizmetler olacak. Çalışmalar tamamlandığında, Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu'yla iş birliği yapılarak bölgenin karavan ağlarına katılımı sağlanacak.

"Yeni karavan alanın eşsiz manzarası var"

Yürütülen çalışmaları teknik ekibiyle yerinde inceleyen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, pandemi döneminde turizm çeşitliliği konusunda çalıştay yaptıklarını belirterek, "Bu çalışmada uzmanlar kanyon ve karavan turizmi, hasat, deneyimleme, doğa ve doğallığın pandemi sonrası turizm sektöründe çok daha önemli bir hale geleceğini söyledi. Böylelikle şehirdeki yeni cazibe alanlarını belirledik. Karavan turizmine baktığımızda Adıyaman - Mersin hattında karavan turizminin yapılacağı hiçbir altyapı yoktu. Hızlı bir şekilde göletin karşı tarafını organize ettik. Talebi görünce federasyon başkanımız ve çalışma arkadaşlarımızla bu talebe karşılık ikinci kısım çalışmasını yaptık. Şu anda 35 karavanın gelip aynı anda hizmet alacağı, karavan turizminin altyapı ve üst yapısı, telefonla internet hizmetleri, sağlanıyor. Bunlar haricinde Alleben Göleti manzarası eşliğinde oturabilecekler. Buranın suyun, yeşilin, 'Yeşil Gaziantep' in ne anlama geldiğini gösteren çok özel bir manzarası var." ifadelerini kullandı.

"Gelecek turistler şehir ekonomisine katkı sunacak"

Başkan Fatma Şahin, Vadi Alleben Projesi'yle karavan turizmi için seçilen alanın ne kadar doğru olduğunun bir kez daha görüldüğünü dile getirerek, şunları kaydetti:

"Dönemsel talepler çok yüksek. Dolayısıyla bu çeşitlenmeyle daha fazla insan gelecek ve buraya geldiklerinde şehre inerek alışveriş yapacaklar, müzelerimizi, tarihi mekanlarımızı gezecek, çalışmalarımızı görecek, lezzetlerimizi tadacaklar. Gelecek turistler sayesinde şehir ekonomisine büyük bir katkı sağlanacak. Karavan deyip geçmemek lazım. Turistlerin geldiğinde 1 hafta kalacakları bir altyapı oluşturuluyor. Modern, altyapısı kuvvetli, görseli çok iyi olan bir mekansal planlamayı başardık." - GAZİANTEP