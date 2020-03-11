Gaziantep'te yeni lezzet; boruda kadayıf - Son Dakika
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Gaziantep'te yeni lezzet; boruda kadayıf

14 dakika önce

Gaziantep'te yeni lezzet; boruda kadayıfGAZİANTEP'te, kadayıf ustası Serdar Urhan'ın, boru kebabından esinlenerek ürettiği ve közde pişirerek servis ettiği 2 metrelik 'boruda kadayıf?, yoğun ilgi görüyor.

Gaziantep'te yeni lezzet; boruda kadayıf

GAZİANTEP'te, kadayıf ustası Serdar Urhan'ın, boru kebabından esinlenerek ürettiği ve közde pişirerek servis ettiği 2 metrelik 'boruda kadayıf?, yoğun ilgi görüyor.

Gastronomi kenti Gaziantep'te, kadayıf ustası Serdar Urhan'ın, son günlerde ilgi çeken boru kebabından esinlenerek ortaya çıkardığı ve 'boruda kadayıf' tatlısı yoğun ilgi görüyor. Urhan, görüntüsüyle ve lezzetiyle dikkat çeken tatlının yapımında önce ince telli kadayıfı açıyor ardından, kadayıfın üzerine bol fıstık dökerek 2 metre uzunluğundaki boruya sarıyor. Üzeri fıstık ezmesiyle tamamen kaplanarak közde pişmeye başlayan boruda kadayıfın üzerine son olarak şerbet ve yağı ekleniyor. Yaklaşık yarım saat pişen tatlı, müşterilere servis ediliyor.

Boru kadayıfını dünyada ilk defa kendisinin yaptığını ve çok güzel bir lezzetin ortaya çıktığını ifade eden Serdal Urhan, 'Boruda kadayıfı, boru kebabından esinlenerek yaptık. Kadayıf, şeker, yağ ve fıstık malzemelerini kullanıyoruz. Kadayıfı tel tel açarak üzerine fıstık döküyoruz. Ardından fıstık ezmesi ile sarıyoruz ve köz ateşindeyken yağ ve şerbet ekleyerek hazır hale getiriyoruz. Müşterilerimizin ilgisi çok fazla. Gelip tatmak isteyen tüm müşterilerimizi bekliyoruzö dedi.

Boruda kadayıf yemeye gelen müşteriler ise sosyal medyadan gördükten sonra yerinde gelip yemek istediklerini ve çok lezzetli bulduklarını ifade etti.

Gaziantep'te yeni lezzet; boruda kadayıf

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 03:00 Kaynak: DHA
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