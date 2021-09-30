Gaziantep'te "Yeni Nüfus Müdürlüğü konsepti" ile hizmet süresi kısaldı, vatandaş memnuniyeti arttı - Son Dakika

Nüfus Müdürlüğüne işlem için gelen vatandaşlar, yeni konseptin memnuniyet verici olduğunu kaydetti.

Yeni Nüfus Müdürlükleri konseptiyle engelli ve yaşlı vatandaşlar için gezici terminaller sayesinde evlerde hizmet sunulmaya başlandı.

Danışma alanı sayesinde vatandaşların doğru ve yönlendirici bilgiye ulaşabilmeleri sağlanırken işlem süreleri de kısaldı.

Gaziantep 'in İslahiye ilçesinde, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce hayata geçirilen "Yeni Nüfus Müdürlüğü Konsepti" projesi ile vatandaş memnuniyeti arttı.

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye rest: Ya uçaklarımızı verecekler ya da parayı

Anne ve iki çocuğunun şüpheli ölümüyle ilgili aranan baba, suçunu itiraf etti