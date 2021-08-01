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Gaziantep'te yeni yapılan 5 katlı bina çöktü, facianın eşiğinden dönüldü - Son Dakika

Gaziantep'te yeni yapılan 5 katlı bina çöktü, facianın eşiğinden dönüldü

01.08.2021 10:56

Gaziantep'te yeni yapılan 5 katlı bina çöktü, facianın eşiğinden dönüldü Olayda yaralanan olmazken, inşaatı yeni tamamlanan daire sahiplerinin önümüzdeki günlerde taşınmayı planladığı ortaya çıktı Gaziantep'te inşaatı yeni tamamlanan bina büyük bir gürültüyle çöktü.

Gaziantep'te yeni yapılan 5 katlı bina çöktü, facianın eşiğinden dönüldü

Olayda yaralanan olmazken, inşaatı yeni tamamlanan daire sahiplerinin önümüzdeki günlerde taşınmayı planladığı ortaya çıktı

GAZİANTEP - Gaziantep'te inşaatı yeni tamamlanan bina büyük bir gürültüyle çöktü. Çöken binanın yeni tamamlandığı ve içerisinde kimsenin bulunmadığı öğrenilirken, büyük bir facianın eşiğinden dönüldü.

Olay, merkez Şahinbey ilçesi Çağdaş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen ilgilere göre, yapımı yeni tamamlanan 5 katlı bir bina sabah erken saatlerde büyük bir gürültüyle çöktü. 5 katlı bina bir anda tuzla buz olurken, çökme esnasında yan tarafındaki iki apartman da ağır hasar gördü. Mahalle sakinleri binanın çökme anında çıkan sesle bir anda uykudan uyandıklarını ve korku dolu anlar yaşadıklarını söylediler. Çöken binanın sokağına park edilen 3 otomobil de enkazın altında kalarak kullanılamaz hale geldi.

Binanın neden çöktüğü bilinmezken, içerisinde kimsenin bulunmaması ve çökmenin sabah sokakta kimsenin bulunmadığı bir anda yaşanması nedeniyle büyük bir facianın eşiğinden dönüldü. Çöken binaya daire sahiplerinin ise önümüzdeki günlerde taşınmayı planladığı ortaya çıktı.

"Ben uçak düştüğünü zannettim"

Çöken binanın zarar verdiği apartmanda oturan Uğur Budak, çökmenin sabah 04.30 sıralarında yaşandığını söyledi. Uykudayken bomba sesi gibi bir sesle uyandıklarını aktaran Budak, "Ben bomba patladığını ya da uçak düştüğünü zannettim. Hemen çoluk çocuğu alıp kendimizi dışarı attık. Dışarı çıktığımızda gördüğüm ki 5 katlı bina bizim binanın üzerine doğru çökmüş. Yapanlar bir firma falan değil, yapsatçılar yapmıştı. İnşaatta bir tane bile demir yok. Enkazın altında 3-5 tane araba kaldı. Yan komşunun evi büyük hasar gördü. Beni de uyuduğum duvara yakın olan kalorifer peteği korudu. Biz defalarca şikayet ettik. Gelip kontrol edin dedik ama kimse gelmedi. Şu anda yapan kişi nerede bilmiyoruz. Beş saat geçti hala bir yetkili olay yerine gelmedi. İnsan canı bu kadar ucuz mu? Yetkililer gelip bize yardım etsin. Bizim zararımızı karşılasınlar. Şu anda evimde oturamıyorum, sokakta yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Çok şükür yaralanan olmadı"

Sabah ezanı saatlerinde büyük bir gümbürtüyle uyandıklarını ifade eden Emine Kıllıoğlu ise çökmeden sonra mahallenin toz bulutuyla kaplandığını belirtti. Önce bomba patladığını zannettiğini vurgulayan Kıllıoğlu, "Sonra dışarıdan insanların sesini duydum. Apartmanın yıkıldığını gördüm. Bizi evimizin içerisinden çıkardılar. Damda da oğlum uyuyordu. Onu da itfaiye indirdi. Biz bu binayla ilgili defalarca şikayette bulunmuştuk. Hiçbir dönüş yapılmadı. Evimize giremiyoruz. Çok şükür yaralanan olmadı. Buna bir çözüm bulunması lazım biz çok mağduruz" dedi.

"Apartman boştu, evleri satıyordu"

Binanın yıkılış anını canlı izlediğini söyleyen Yaşar Kır, "Abdest almaya kalkmıştım. Büyük bir gümbürtü oldu. Direkt bizim eve doğru yıkıldı. Bizim binada da baya zarar var. 3 garaj ile 2 katta zarar var. Kolonlar hasar gördü. Bizim bina da riskli şu an. Yetkililer bizimle ilgilensin. 5 saattir kimse gelmedi. Biz zararımızın giderilmesini istiyoruz. Araçlar da enkazın altında. Apartman boştu. Evleri satıyorlardı. Bu binayı kaçak yapı olarak belediyeye defalarca şikayet ettik. Benim 2 çocuğum ölümden döndü. Beş katlı ev yıkılmış ama hiç demir yok" diye konuştu.

(MAE-SVY-CC-Y)

Gaziantep'te yeni yapılan 5 katlı bina çöktü, facianın eşiğinden dönüldü
Gaziantep'te yeni yapılan 5 katlı bina çöktü, facianın eşiğinden dönüldü
Gaziantep'te yeni yapılan 5 katlı bina çöktü, facianın eşiğinden dönüldü
Gaziantep'te yeni yapılan 5 katlı bina çöktü, facianın eşiğinden dönüldü
Gaziantep'te yeni yapılan 5 katlı bina çöktü, facianın eşiğinden dönüldü
Gaziantep'te yeni yapılan 5 katlı bina çöktü, facianın eşiğinden dönüldü
Gaziantep'te yeni yapılan 5 katlı bina çöktü, facianın eşiğinden dönüldü
Gaziantep'te yeni yapılan 5 katlı bina çöktü, facianın eşiğinden dönüldü
Gaziantep'te yeni yapılan 5 katlı bina çöktü, facianın eşiğinden dönüldü
Gaziantep'te yeni yapılan 5 katlı bina çöktü, facianın eşiğinden dönüldü
Gaziantep'te yeni yapılan 5 katlı bina çöktü, facianın eşiğinden dönüldü
Gaziantep'te yeni yapılan 5 katlı bina çöktü, facianın eşiğinden dönüldü

Gaziantep, Otomobil, Şahinbey, Bomba, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te yeni yapılan 5 katlı bina çöktü, facianın eşiğinden dönüldü - Son Dakika


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