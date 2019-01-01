Gaziantep'te Yeni Yıl Coşkusu
1 saat önce
Gaziantep'te yeni yıl coşkusuGAZİANTEP - 2019 yılı tüm yurtta olduğu gibi Gaziantep'te de coşkuyla karşılandı.
Gaziantep
'te yeni yıl coşkusu
GAZİANTEP - 2019 yılı tüm yurtta olduğu gibi Gaziantep'te de coşkuyla karşılandı.
Gaziantep 2019 yılını coşkuyla karşıladı. 2019 yılı tüm yurtta olduğu gibi Gaziantep'te de çeşitli etkinliklerle kutlandı. Üniversite meydanında toplanan bir grup genç saat 00: 00'ı gösterdiği anda ara sokaklarda havai fişek patlatarak meydandaki geri sayımdan sonra halay çekti. Meşale yakan gençler, yılın ilk dakikalarından sonra dağıldı. Polis
ekipleri ise grup tamamen meydanı boşaltana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına nöbetini sürdürdü.
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 01:28 Kaynak: İHA
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