Gaziantep'te yeni yılın ilk "akıllı" protokolünü imzaladı - Son Dakika

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile İpek Yolu Kalkınma Ajansı (İKA) iş birliğinde "Akıllı Şehirler Projesi" çerçevesinde Bilişim Koordinasyon Merkezi Finansman Desteği Sözleşmesi Protokol Töreni düzenlendi. Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türkiye'de bir ilk niteliği taşıyan proje için toplandıklarını belirterek, "Kurulacak 'Veri Koordinasyon Merkezi'yle bütün bilgiler bir arada toplanarak takibi yapılıp hızlı koordinasyon ile çözüm üretilecek" dedi.

Küresel dünyanın gerekliliklerine uygun bir şehir profili ortaya çıkarmak amacıyla tektolojik altyapıyı güçlendiren çalışmalara ağırlık veren Büyükşehir Belediyesi, İKA iş birliğinde yeni yılın ilk "Akıllı" protokolüne imza attı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen "Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı" kapsamında, "Gaziantep Akıllı Kent Veri Koordinasyon Merkezi" mali sözleşmesi için adımlar atıldı. Kurulacak merkezle sağlık, ulaşım, trafik, imar ve turizm gibi birçok alanda teknolojik imkanlar kullanılarak planlanıp takip edilebilen çalışmalar yapılacak. Ayrıca merkez içinde kurulacak yazılım okulu ile birlikte bölgenin bilişim sektöründe ihtiyaç duyduğu tecrübeli insanlar yetiştirilecek.

Gaziantep'te akıllı şehirler alt yapısı doldurulacak

Protokolde konuşan Başkan Fatma Şahin, protokolün imzası öncesi yaptığı konuşmada pandemi ile birlikte akıllı şehirler ve dijitalleşmenin çok daha önemli ve stratejik hale dönüştüğünü vurgulayarak, "Cumhurbaşkanlığı himayesine aldığımız 'Akıllı Şehirler' ile ilgili birçok pilot projeyi Gaziantep'te başlatma imkanımız oldu. Bugün de bu 'Veri Koordinasyon Merkezi' bütün verilen bir araya geldiği, çözüm üretmede kullanılan önemli bir merkez. Bu Türkiye'de bir ilk olacak. İş birliği içerisinde önemli bir proje hazırladık. Sanayi ve Teknoloji bakanlığı iyi bir seçim yaptı ve bu sonuca geldik. Bundan sonra merkezin açılmasıyla, şehrin akıllı şehirler altyapısı, iyi iletişim, akıllı ulaşım, akıllı sağlık, akıllı gıda, akıllı tarım ve akıllı enerji ve akıllı bina gibi her bir başlığın içerisi doldurulacak. Proje ile pandemiden sonra kurulacak Dünya'ya en ağır ve en hızlı bir şekilde adapte olan belediye olmanın sevincini ve onurunu yaşayacağız. Şimdiden buna hazırız. Şehrin sorununu teknoloji kullanarak çözmede önderlik ve öncülük yapacak bir ekibimiz var. 2021 yılında bu çalışmalar ete kemiğe bürünecek. Vatandaş odaklı, vatandaşın yaşam kalitesini etkileyecek, akıllı şehrin ne anlama geldiğini göreceğiz" dedi.

"Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı" kapsamında İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen "Gaziantep Akıllı Kent Veri Koordinasyon Merkezi" mali sözleşmesi için bir arada bulunduklarını aktaran İKA Genel Sekreteri Dr. Burhan Akyılmaz, proje ile birlikte kurulacak yazılım okulu sayesinde bölgenin ihtiyaç duyduğu bilişim sektöründeki insan kaynağı yetiştirilmesinin hedeflediğini söyledi. - GAZİANTEP