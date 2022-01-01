Gaziantep'te yeni yılın ilk bebeği 'Mutlu Poyraz' oldu - Son Dakika

GAZİANTEP'te yeni yıl, oteller, restoranlar ve eğlence mekanlarında düzenlenen partilerle kutlandı. Özellikle öğrencilerin çoğunlukta olduğu yerlerde ise yeni yıl coşkusu sokaklara taştı. Yeni yılın ilk bebeğine ise Mutlu Poyraz ismi konuldu.

Gaziantep'e Rukiye ve Şahin Özbek çiftinin saat 00.03'te dünyaya gözlerini açan 3 kilo 500 gram ağırlığındaki bebeği hastanede ziyaret eden Gaziantep Valisi Davut Gül, aileyi kutladı. 3'üncü bebeğini kucağına almanın mutluluğunu yaşadığını söyleyen anne Rukiye Özbek, bebeğin dünyaya sağlıklı olarak gelmesinin kendisi için büyük mutluluk olduğunu söyledi.

Öte yandan yeni yıl, oteller, restoranlar ve eğlence mekanlarında düzenlenen partilerle kutlandı.Gaziantep Valisi Davut Gül ise akşam saatlerinden itibaren kentte çeşitli kurumları dolaştığını, yeni yılın ilk bebeğini de ziyaret ettiklerini belirtti.

Vali Gül'e ziyaretleri sırasında İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan ve İl Sağlık Müdürü Ümit Mutlu Tiryaki de eşlik etti.