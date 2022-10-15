GAZİANTEP'TE, YER FISTIĞI HASADI

GAZİANTEP'in Nurdağı ve İslahiye İlçelerinde, 15 bin 500 dekarlık alanda ekili yer fıstığında hasat başladı.

Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde alternatif ürün olarak son yıllarda ekim alanı artan yer fıstığının hasadı başladı. Dekar başına 450-500 kilo verimin alındığı ürün 28 ile 30 liradan pazar buluyor. Kömürler Mahallesi'nde 3 yıldır arazisine yer fıstığı ekimi yapan çiftçilerden Samed Kömüroğlu, Ekimini yaptığımız yer fıstığı verimliliği ve fiyatı ile bizleri mutlu etti dedi.

Nurdağı Ziraat Odası Başkanı Kemal Belpınar ise İslahiye ve Nurdağı'nda yer fıstığı ekim alanının arttığına dikkat çekerek, Her iki ilçemizde son yıllarda alternatif ürün olarak yaygınlaşan ve bu yıl 15 bin 500 dekarda ekimi gerçekleştirilen yer fıstığı hasadına başlandı. Dekar başına 450 ile 500 kilo verimin alınmasının yanında fiyatları ile yer fıstığı üreticiyi mutlu ediyor diye konuştu.