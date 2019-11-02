Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te yer fıstığı hasadı başladı
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Gaziantep'te yer fıstığı hasadı başladı

7 saat önce

Gaziantep'te yer fıstığı hasadı başladıGAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde yer fıstığı hasadı başladı.

Gaziantep'te yer fıstığı hasadı başladı

GAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde yer fıstığı hasadı başladı.

Türkiye'de üretiminin önemli bölümünün yapıldığı Osmaniye'de yetişen yer fıstığı, İslahiye ve Nurdağı'nda yetiştirilmeye başlanırken, bugünlerde yer fıstığı hasadı başladı.

Son 8 ile 10 yıldır İslahiye ve Nurdağı'nda yer fıstığı ekimine büyük rağbet var. Nurdağı ilçesinde yaklaşık 10 yıldır ekimi yapılan yer fıstığı İslahiye'de yeni yeni ilgi görürken, yer fıstığı eken çiftçiler, verimden memnunlar.

2019 yılında Nurdağı'nda yaklaşık 5 bin dönümde yer fıstığı ekildiğini belirten çiftçi Salman Erol, "8 ile 10 yıldır ekimini yaptığımız yer fıstığı çok nadir görülen bir ürün ekimiydi. Ancak son 4 yıldır yer fıstığının ekimi daha da çoğaldı. Ben bu yıl altmış dönüm tarlaya yer fıstığı ektim. Dönüme 500 kilo bir rekolte bekliyorum. Fıstığın kilosun bu yıl 7 ile 8 TL arasında, satışını ise Osmaniye'de tüccarlara satıyoruz. Bu yıl yaklaşık olarak 70 bin TL masrafım oldu. Nurdağı ilçesindeki köylerde yaklaşık 5 dönüm alana yer fıstığı ekildi. Fıstık ekimine yönelmekteki amaçlarımız fıstığın insan gücüne ihtiyacı yok, ancak biber, pamukta yoğun insan gücüne ihtiyacı olduğundan masraflar artıyor. Mısırda sadece iş makinası kullanılıyor. Bu yıl verimden çok memnunuz, inşallah bereketli olur" dedi.

Gaziantep'te yer fıstığı hasadı başladı

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 02:23 Kaynak: İHA
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