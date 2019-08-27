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Gaziantep'te Yeşil Kitap Kahve açıldı

1 saat önce

Yeşilay tarafından Ocaklar Mahallesi'nde oluşturulan Yeşil Kitap Kahve'nin açılışı yapıldı.

Gaziantep'te Yeşil Kitap Kahve açıldı, System.String[]

Yeşilay tarafından Ocaklar Mahallesi'nde oluşturulan Yeşil Kitap Kahve'nin açılışı yapıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Gaziantep Valisi Davut Gül, kahvenin açılışında yaptığı konuşmada, kitap kahvenin çocukların, gençlerin zaman geçireceği, kitap okuma alışkanlığı kazanacağı ve şehri tanıyacakları bir merkez olacağını belirtti.

Gül, topluma, ülkesine faydalı bireylerin yetişmesinin çocukların ve gençlerin kitap okumalarıyla mümkün olacağını kaydetti.

Başlattıkları "Ben Okuyorum Gaziantep Okuyor" kampanyasına işaret eden Gül, "Öğretmenlerimiz, öğrencilerimizi evinde ziyaret ediyor. Hem öğrencilerimizi yaşadığı ortamda gözlemliyor, hem de aile bireylerinin de çocukları ile kitap okumalarını sağlıyor." açıklamasında bulundu.

Yeşilay Şube Başkanı Fatih Tamer ise kitap kahvede geziler düzenleneceğini, yazar buluşmaları gibi çeşitli etkinlikler gerçekleştirileceğini aktardı.

Gaziantep, Yeşilay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 04:26 Kaynak: AA
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