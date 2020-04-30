Gaziantep'te yeşil sarımsak hasadı başladı

Gaziantep'in Araban ilçesinde yeşil sarımsak hasadı başladı.

Gaziantep'in Araban ilçesinde yeşil sarımsak hasadı başladı. Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, tarlalarında ziyaret ettiği üreticilerle beraber hasat yaptı. Daha sonra gazetecilere açıklamada bulunan Altun, ilçede yaklaşık 15 bin dönüm civarında sarımsak ekili alanın 1000 dönümünde yeşil sarımsak hasadının yapıldığını söyledi. Yeşil sarımsağın kilogramının sebze hallerine 7-10 lira arasında satıldığını kaydeden Altun, "Bu yıl ürün güzel. Geçen yıllarda dönüme 3,5 ton verim alan çiftçilerin bu yıl 5 ton ürün almasını bekliyoruz." dedi. Altun, 14 bin dönüm civarındaki sarımsak ekili alanda da mayıs ayı ortalarında hasat yapacaklarını söyledi. Üretici Şeref Gözlügöl de bu yıl yeşil sarımsakta kalite ve verimin artmasını beklediklerini dile getirdi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

Altının kilogramı 384 bin 860 liraya yükseldi

Güne yükselişle başlayan dolar 6,98'den işlem görüyor

Bursa'da kurulan Tibet mastifi çiftliği, Arap ülkelerine köpek ihraç ediyor

Son Dakika: Mart ayında dış ticaret açığı %181,6 artarak 5,39 milyar dolara yükseldi

Son Dakika: Benzine 16 kuruş zam geldi

Sadece 4 ilimizde yetişiyor! Günde 500 gram toplayıp kilosunu 4.500 liradan satıyorlar

Mansur Yavaş'ın seçim vaadi olan ve sadece Ankaralıların ürünlerinin satıldığı Başkent Market'in ilki açıldı

Meşhur Araban sarımsağının hasadı bereketli başladı

Kara yolu taşımacılığında yüzde 50 indirimli tavan ücret tarifesi uygulamaya girdi

Güne yükselişle başlayan gram altın 386 liradan işlem görüyor

Merkez Bankası Başkanı Uysal: IMF ile kaynak ve swap girişimimiz yok

1 Milyon Yazılımcı Projesi'ne 1 haftada 451 bin başvuru oldu

Merkez Bankası rezervleri 86 milyar 447 milyon dolara geriledi

Son Dakika: Merkez Bankası 2020 ve 2021 yıl sonu enflasyon tahminlerini açıkladı

Mart ayında AB ve Euro Bölgesi'nde işsizlik arttı