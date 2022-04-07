GAZİANTEP'TE, 'YEŞİL ŞEHİRLER EYLEM PLANI' LANSMANI YAPILDI - Son Dakika

AVRUPA İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından yeşil şehir ilan edilen Gaziantep'te 'Yeşil Şehirler Eylem Planı Lansmanı' düzenlendi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi meclis salonunda gerçekleştirilen lansmana, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, EBRD yetkilileri, Irak Gaziantep Başkonsolosu Hasan Abdulwahid Majeed, ilçe belediye başkanları ve kurum müdürleri katıldı.

Toplantıda,katık atık, su yönetimi, atık su, sokak aydınlatması, enerji tedariki ve ulaşım gibi konu başlıkları ele alınarak EBRD 'Yeşil Şehirler' programının sürdürülebilirlik açısından Gaziantep'teki yol haritası konuşuldu. Proje kapsamında ise, kent genelinde 12 aylık süre zarfı içerisinde danışmanlar ve paydaşların katkıları ile Yeşil Şehir Eylem Planı'nı oluşturularak, kentteki, çevresel sorunlar belirlenip, aşırı sıcaklık ve kuraklık gibi kilit başlıklara ilişkin ise önlemler alınacak.

'ÇEVRE VE DOĞA DOSTUYUZ'

Toplantıda konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep'in Yeşil şehir programına en hazır şehirlerden biri olduğunu belirterek, şehrin sanayi alanlarının yeşile odaklı hazırlıklar yaptığını söyledi. Büyükşehir Belediyesi olarak İklim Master Planı'nın hayata geçirdiklerinde sanayiyi yeşile çevirmek için neler yapılması gerektiği konusunda çalışırken kendilerine düşen önemli görevlerin de olduğu belirten Şahin, "Pandemiden ders alıp da çıkarılan sonuçlar hayatımızı olumlu yönde etkilemeye başladı. Şehri akıllı yapmazsak geleceği inşa edemeyiz. Bugünkü lansmanla yeşil şehir projelerini daha iyi yönetilebilir hale dönüştüreceğiz. Aksi taktirde afetlerin devam ettiği, küresel ısınmanın arttığı denizlerin yükseldiği olaylara seyirci kalacağız. Biz seyirci kalamayız, gücümüzü birleştirerek şehri dönüştürerek çevre ve doğa dostu bir forma kavuşturacağız. Bu yüzden bu heyecanımızı paylaşan EBRD'ye çok müteşekkirim'dedi.

EBRD Sürdürülebilir Altyapı Yönetici Direktörü Nandita Parshad ise güzel şehir Gaziantep'te bulunmaktan dolayı mutluluk duyduğunu dile getirerek, dünyada şehirlerin enerji kullanımınım yüzde 70'inden ve sera gazı emisyonunun 4'te 3'ünden sorumlu olduğunu bu sebeple de şehirlere yatırım yapmanın yeşil bir dünya açısından önemli olduğunu aktardı.

Parshad," İklim değişikliği, hava kirliliği ve çevresel bozulmalar hususunda bir etki oluşturabilme konusunda muazzam fırsatlar sunmaktadır. Aynı zamanda en kırılganların çoğunu da kapsayacak şekilde bireylerin yaşamlarını iyileştirme fırsatı tanımaktadır. Gaziantep ise bu konulara yabancı değil. Türkiye'de iklim değişikliği eylem planı oluşturan ilk şehir. Hepimizin bildiği üzere neredeyse 500 bin mülteciye barınma ve ekonomik destek sağlayan bir şehirdir. Bugün artık Gaziantep için 27 megavattlık güneş enerji kapasiteli projeyi finanse ederek, yeşil şehirlerin teşvikli yatırımı ile kenti bir adım daha ileriye taşıyoruz. Ne var ki Gaziantep'i daha yeşil ve daha yaşanabilir bir şehir haline getirmek için yapacak çok şey var. EBRD Gaziantep'e destek olmak için burada? diye konuştu.