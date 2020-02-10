Gaziantep'te yetim anneleri el işi ve kıyafet sergisi açtı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziantep'te yetim anneleri el işi ve kıyafet sergisi açtı - Son Dakika

Gaziantep'te yetim anneleri el işi ve kıyafet sergisi açtı

7 saat önce

Gaziantep'te meslek edindirme kurslarında eğitim gören yetim annelerinin yaptığı el işi ve kıyafetlerin yer aldığı sergi açıldı.

Gaziantep'te yetim anneleri el işi ve kıyafet sergisi açtı, System.String[]

Gaziantep'te meslek edindirme kurslarında eğitim gören yetim annelerinin yaptığı el işi ve kıyafetlerin yer aldığı sergi açıldı.

Şehitkamil Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şehitkamil Belediyesi ile İŞKUR Gaziantep İl Müdürlüğü iş birliğindeki proje kapsamında, Yetim Koordinasyon Merkezi'ndeki meslek edindirme kursunda meslek öğrenen yetim anneleri, ürettikleri çeşitli el işi ürünleriaçılan sergide tanıttı.

Yaklaşık 100 yetim annesinin eğitim gördüğü projede, toplam 381 saat, 64 fiili iş günü kursa devam eden kursiyerlerin giyim konusunda işletme açabilecek seviyeye ulaştırılması hedefleniyor.

Serginin açılışını yapan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, kadınların üreterek kendi ihtiyaçlarını karşılamalarını ve aile bütçelerine katkı sunmalarını amaçladıklarını söyledi.


Fadıloğlu, bu sergi ile kurumlar arası iş birliğinin başarılı sonuçlarına şahit olduklarını belirterek İŞKUR İl Müdürlüğüne ve kurs eğitmenlerine teşekkürlerini iletti.

Kadınların kendi kıyafetlerini dikebilecekleri ve sonrasında seri üretim yapabilecekleri bir çalışma hedeflediklerini vurgulayan Fadıloğlu, şunları söyledi:

"Bu iş, yalnız başına yapılabilecek bir iş değil. Bu iş hem bizim ekip arkadaşlarımızın hem İŞKUR Müdürlüğümüzün hem de Halk Eğitim Merkezimizin vermiş olduğu destekle oldu. Kurumlar arası iş birlikteliklerini daha önceden olduğu gibi bugünden sonra da devam ettirip daha fazla kardeşimize ulaşıp daha nitelikli ürünler ortaya çıkarmak için uğraş vereceğiz. Ben, emeği geçen kurumlarımıza, çalışanlarına, ekip arkadaşlarıma ve hocalarımıza yürekten teşekkür ediyorum."

Gaziantep Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Sıraç Ekin ise yapılan işbirliğinin sonuçlarını görmenin mutluluğu içinde olduklarını belirtti.

Ekin, ürünlerin kalitesinin beklentilerinin üzerinde olduğunu belirterek şu değerlendirmede bulundu:

"Teorik ve pratiğin pekiştiği bir alandayız şu anda. 100 annemizin yapmış olduğu bu sanatın, bu ürünün geleceğe taşınacağından hiç şüphem yoktur. İnşallah bundan sonrada kursiyerlerimiz part time çalışırlar. Part time çalıştıktan sonra da kendi hanelerine iyi bir gelir getirirler. Bu tür kurslar, bizim için çok önemli ve önemsediğimiz kurslardır. Bunu önemsediğimiz için de kendi bünyemizde özel politika gerektiren bölgelere bu şekildeki kurslara yönlendirmek, destek vermek, milletin şefkatli ellerini bu kesimlere uzatmak bizim temel hedeflerimiz arasında yer alır. Bundan sonra da bu tür kurslara imza atacağımıza hiç şüphem yoktur."

Yetim anneleri de kendilerine sağlanan imkanlardan duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Şehitkamil, Gaziantep, İŞKUR, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 02:52 Kaynak: AA
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