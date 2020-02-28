Gaziantep'te yetim ve öksüz çocuklar sevindirildi - Son Dakika
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Gaziantep'te yetim ve öksüz çocuklar sevindirildi

6 saat önce

Gaziantep'in Araban ilçesinde yetim ve öksüz çocuklara bisiklet, saat ve ayakkabı hediye edildi.

Gaziantep'te yetim ve öksüz çocuklar sevindirildi, System.String[]

Gaziantep'in Araban ilçesinde yetim ve öksüz çocuklara bisiklet, saat ve ayakkabı hediye edildi.

Araban Kaymakamlığı'nın "İyilik ve Merhamet Kulübü" projesi kapsamında ilçe merkezi ve kırsalındaki okullarda eğitim gören 215 yetim ve öksüz çocuğu 150 bisiklet, 65 kol saati ve 65 çift ayakkabı dağıtıldı.

Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, yaptığı açıklamada, İyilik ve Merhamet Kulübünün en önemli kuruluş amacının ilçemideki yetimler ve öksüzlere destek olmak olduğunu anlatarak, şöyle devam etti:

"Bu özel çocuklar için 'Yetim Gülerse Dünya Güler' sloganıyla yetimlerimize karne hediyesi olarak ne istediklerini sorduk. Onların talepleri sonucunda ilçemizdeki 215 yetim ve öksüz çocuğumuza isteklerine göre bisiklet, ayakkabı ve saat alınarak kulübümüze bağışlandı. Yetimlerimizin yüzünde tebessüme sebep olan tüm hayırseverlerimize çok teşekkür ediyorum. Kaymakamlık olarak yetim ve öksüzlerimizin her an yanında olmaya çalışacağımızı bildirerek yetim ve öksüz kardeşlerimize mutlu ve huzurlu bir ömür diliyoruz."

Hızır Arı Kök 30, Mustafa Kaya 30, Ahmet Çelik 20, Erdem Dağcı 10, Ferit Karataş 6, Eser Market 6, Erözcan Petrol 5, Cahit Doğru 5, Halit Ömeroğlu 5, Hüseyin Kılıç 5, Hüseyin Günsever 5, Mehmet Kaya 5, Hacı Karaman 5, Halil Şahin 5, Hilmi Öztürk 5, Mustafa Karademir 3 bisiklet alarak kulübe bağış yaptı.

Hacı Şahin 45, Hacı Sarı 10, Ramazan Demir 5, Mustafa Bal 5 çift ayakkabı alırken, muhtarlarımız tamamı 50, Eser Market 6, Kardeş Market 4, Çağdaş Market 2, Yeşilova Market 2, Yıldız Market 1 saat alarak kulübe bağış yaptı.

Hediyeleri alan öksüz ve yetim çocuklar da, Kaymakam Mutlu ve hayırseverlere teşekkür etti.

Gaziantep, Araban, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 08:24 Kaynak: AA
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