Gaziantep'te yetiştirilen 'moringa' her derde deva

TÜRKİYE'de sadece Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, kadınların oluşturduğu kooperatifle 50 dönümlük alanda ticari ekimi yapılan moringa oleifera bitkisinde hasat zamanı yaklaştı. Aldıkları eğitimin ardından 300'den fazla hastalığa iyi geldiği belirtilen ve kozmetik sektöründe de kullanılan moringayı yetiştiren kadınlar, bitkinin daha yaygın hale gelmesi için bal ve losyonunu üretmeye hazırlanıyor.

Anavatanı Hindistan olan ve birçok hastalığa iyi geldiği belirtilen moringa, Gaziantep Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün başlattığı 'Mucize Bitki Moringa'nın Kadın Çiftçilerle Türkiye Tarımına Kazandırılması Projesi' kapsamında Nurdağı ilçesinde 3 yıl önce toprakla buluştu. İlçe merkezine 3 kilometre uzaklıktaki Gözlühüyük Mahallesi'nde Nurdağı Meslek Yüksek Okulu'nun organik tarım arazinde 15 dönümle başlanan ve bugün 50 dönüm alana çıkarılan moringa bitkisinin ekimi, yetiştirilmesi ve hasadı ise bitki üzerine eğitim alan 20 ev kadının kurduğu Girişimci Kadınlar Üretim ve Kalkınma Kooperatif'i sorumluluğunda bulunuyor.

Türkiye'de ilk ve tek ticari olarak Nurdağı'nda yetiştirilen moringanın faydaları ise saymakla bitmiyor. Yaprağından tohumuna kadar her bölümünden yararlanılıyor. Yeşil olarak, kurutulup işlendikten sonrada çay olarak da tüketilen moringa, sabun ve şampuan yapımında da kullanılıyor. Türkiye'de daha çok çay olarak tüketilen, içeriğinde barındırdığı güçlü antioksidanlar sayesinde vücudu arındıran, enerji veren moringa metabolizmayı hızlandırarak yağ yakmaya da yardımcı oluyor. Bununla birlikte ağrı kesici, şeker ve kolesterole iyi geldiği ifade edilen moringa 3 ayda yetiştirilerek isteğe göre taze ve kurutulmuş olarak kullanılabiliyor.

300'DEN FAZLA HASTALIĞA İYİ GELİYOR

Girişimci Kadınlar Üretim ve Kalkınma Kooperatif Başkanı Sevgi Kütüz, 20-25 Ekim tarihleri arasında moringa hasadını yapacaklarını söyledi. Kurdukları kooperatif ile kendisi gibi ev kadınlarının hayatının değiştiğini ifade eden Kütüz, Bugüne kadar ev hanımıydım, 3 yıl önce Gaziantep Orman ve Tarım Müdürlüğü'nün başlatmış olduğu projeyle moringa ile tanıştım. Moringa 300 den fazla hastalığa tedavisi olan bir bitki. Çocukların gelişimine, tansiyon, şeker, kolesterolü dengeleyici özelliğe sahip. Ağrı kesici özelliğiyle de diş ve mide ağrılarına çok iyi gelmektedir. Amacımız bu mucizevi bitkiyi tüm Türkiye'nin tanıması ve kullanmasıdır. 15 dönüm ile başladık, bugün 50 dönüm alanda moringa üretimi yapıyoruz. 3 ayda yetişen bir bitkidir. Yeşil olarak da tüketildiği gibi salata, börek, kek, pastalarda kullanılabilir. Yaptığınız ürünlerin raf ömrünü de uzatan bir bitkidir. Kurusu ise çay olarak tüketilmektedir. Moringa çiçeği de çok güzel kokusu ve aramaya sahiptir. Moringa çiçeğinde parfüm, losyon yapmayı ve moringa balı üretmeyi amaçlamaktayız ödedi.

'MORİNGA ÇAYIYLA 3 AYDA 24 KİLO VERDİM'

Moringa yetiştiricisi Ayşegül Deniz ise bitkinin zayıflama konusunda da büyük yarar sağladığını belirterek, Ciğer ve dalak büyümesi rahatsızlığım vardı. 144 kilo olmam nedeniyle hastalıkla mücadele etmek istiyorsan zayıflamam gerekiyor dediler. Ben de eve gelerek zayıflamaya karar verdim. Kendim yetiştirdiğim, işlediğim moringa çayıyla günde iki defa yemekten yarım saat önce tüketerek 3 ayda 24 kilo verdim. Şu anda 120 kiloya düştüm, zayıflamak isteyen hanımlara önerim moringa çayıdır diye konuştu.

MORİNGA TOHUMUNUN TESCİLİ ALINDI

Moringa bitkisi üretiminin proje ortağı Gaziantep Üniversitesi Nurdağı Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Kenan Ercan ise şunları dedi

Moringa projesi bakanlıkla beraber İl Orman ve Tarım Müdürlüğü öncülüğünde, Gaziantep Üniversitesi Nurdağı Meslek Yüksekokulumuz da proje ortağı olarak okulumuza ait uygulama tarım arazisinde eğitimi verilerek yetiştirilmeye başlandı. Üniversite olarak araştırmalarla beraber bilimsel alt yapısını oluşturduk. Nasıl yetiştirileceğini, yetiştirildikten sonra işlenmesi ve moringanın nasıl katma değerini yükseltebiliriz çalışması yaptık. Moringa bitkisinin verimli olduğunu ve kar elde ettiklerini görünce kadınlarımız daha çok işe sarılmaya başladılar. İpek Yolu Kalkınma Ajansı, GAP projesiyle köyünden çıkmayan kadın çiftçilerimizi moringanın asıl üretim yeri olan Hindistan'a götürdü ve yerinde yetiştirme şeklini gösterdi. Türkiye'de daha kaliteli moringayı üretiyoruz. Üniversite olarak üretime destek veriyoruz. Tohum tescilini de yine Gaziantep Üniversitesi olarak aldık.

Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak ise moringanın gastronomi ve insan sağlığı alanında daha yaygın kullanılması gerektiğini belirterek, Belediye olarak kadın girişimcilerimizi destekliyoruz. Proje kapsamında üniversitemizin sahasında ekimi yapılmaya başlandı. Kadın girişimcilerimizi ektiği mucizevi bitki olarak adlandırılan moringa bitkisinin ekiminden pazara kadar olan sürecinde yanlarında olmaya çalışıyoruz. Türkiye genelinde bu bitkinin gastronomide ve insan sağlığı için faydalı etkileri yapılan analizler ile ortaya konmuştur. Biz de moringa bitki alanın genişlemesi için çiftçilerimizi teşvik etmekteyiz öşeklinde konuştu.