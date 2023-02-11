Gaziantep'te yıkılan bir binanın kolonunu kestikleri iddiasıyla 2 kişi yakalandı - Son Dakika
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Gaziantep'te yıkılan bir binanın kolonunu kestikleri iddiasıyla 2 kişi yakalandı

11.02.2023 10:45
Gaziantep'te yıkılan bir binanın kolonunu kestikleri iddiasıyla 2 kişi yakalandı

Gaziantep'te, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan bir binada kolon kestikleri tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep'te, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan bir binada kolon kestikleri tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle kentte yıkılan binalara ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

İncelemelerde, yıkılan bir binanın kolonunu kestikleri belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında görevlendirilen teknik bilirkişi heyetlerinin alandaki çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA
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Kahramanmaraş, Cumhuriyet, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te yıkılan bir binanın kolonunu kestikleri iddiasıyla 2 kişi yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te yıkılan bir binanın kolonunu kestikleri iddiasıyla 2 kişi yakalandı - Son Dakika
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