Gaziantep'te yıkılan bir binanın kolonunu kestikleri iddiasıyla 2 kişi yakalandı

Gaziantep'te, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan bir binada kolon kestikleri tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle kentte yıkılan binalara ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
İncelemelerde, yıkılan bir binanın kolonunu kestikleri belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.
Soruşturma kapsamında görevlendirilen teknik bilirkişi heyetlerinin alandaki çalışmaları devam ediyor.
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