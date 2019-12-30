Gaziantep'te yılbaşı hareketliliği - Son Dakika
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Gaziantep'te yılbaşı hareketliliği

6 saat önce

Gaziantep'te yılbaşı hareketliliğiGaziantep'te, yeni yıla saatler kala alışveriş hareketliliği yaşanıyor.

Gaziantep'te yılbaşı hareketliliği

Gaziantep'te, yeni yıla saatler kala alışveriş hareketliliği yaşanıyor.

Kentte yılbaşı öncesinde vatandaşlar alışveriş için mağazalara akın ediyor. Gaziler Caddesi'ndeki mağazalar, vitrinlerindeki yılbaşı süslemeleri ve 'indirim' yazıları ile müşterilerin dikkatini çekiyor. Vatandaşlar mağazalardaki indirimlerden yararlanarak sevdiklerine hediyeler alıyor. Yılbaşı eğlencelerinin vazgeçilmezi çerez ve kuru yemişlere de rağbet büyük. Kuru yemişçiler, satışlardan oldukça memnun olduğunu kaydederek, en çok özel yapılmış karışık çerezlerin tercih edildiğini söyledi.

MEYDANLAR IŞIL IŞIL

Kentin birçok noktası ise yeni yıl için süslendi. Büyükşehir belediyesi meydan ve caddelere özel ışıklandırmalar yaptı. Esnaf ise vitrin ve işyerlerinin önünü süslemeyerek yeni yıla hazırlandı.

Gaziantep'te yılbaşı hareketliliği

Gaziantep, Yılbaşı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 11:44 Kaynak: DHA
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