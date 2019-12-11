Gaziantep'te yılbaşı öncesinde eş zamanlı operasyonlar - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te yılbaşı öncesinde eş zamanlı operasyonlar - Son Dakika

Gaziantep'te yılbaşı öncesinde eş zamanlı operasyonlar

6 saat önce

Gaziantep kent merkezinde ve Nizip ilçesinde yılbaşı öncesinde arttırılan denetimler kapsamında 28 adrese eş zamanlı baskın yapılarak toplam 513 şişe sahte alkol ile 193 litre dökme alkol ele geçirildi.

Gaziantep'te yılbaşı öncesinde eş zamanlı operasyonlar, System.String[]

Gaziantep kent merkezinde ve Nizip ilçesinde yılbaşı öncesinde arttırılan denetimler kapsamında 28 adrese eş zamanlı baskın yapılarak toplam 513 şişe sahte alkol ile 193 litre dökme alkol ele geçirildi.


Türkiye'de 81 ilin Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve 43 ilçe KOM Grup Amirliği ekipleri tarafından 10 Aralık Salı günü kaçak ve sahte içki satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlar kapsamında Gaziantep il merkezinde 25, Nizip ilçesinde ise 3 adrese baskın yapıldı. Baskınlarda 513 şişe sahte alkol, 193 litre dökme alkol, 279 paket gümrük kaçağı sigara, 2 adet kumar makinesi ele geçirildi. Operasyonlarda 14 şüpheli şahıs yakalanırken, şüpheliler hakkında adli işlemlere başlandığı belirtildi. - GAZİANTEP

Gaziantep, Nizip, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 09:50 Kaynak: İHA
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