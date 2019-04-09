Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Yıldırım Düşen Bölgede Hayvan Otlatan Çoban Öldü

Gaziantep'te Yıldırım Düşen Bölgede Hayvan Otlatan Çoban Öldü

16 dakika önce

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, hayvan otlattığı tarlaya yıldırım düşen Tevfik Fukra Erikli (16) hayatını kaybetti.

Gaziantep'te Yıldırım Düşen Bölgede Hayvan Otlatan Çoban Öldü, System.String[]
GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, hayvan otlattığı tarlaya yıldırım düşen Tevfik Fukra Erikli (16) hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Sekili Mahallesi'nde meydana geldi. Çobanlık yapan Tevfik Fukra Erikli tarlada hayvan otlattığı sırada bulunduğu bölgeye yıldırım düştü. Gürültüyü duyanların haber vermesi ile olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin Oğuzeli Devlet Hastanesi'ne götürdüğü Erikli, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Eriklinin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsisinin ardından toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi.

- Gaziantep
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 08:36 Kaynak: DHA
Sekili, Nizip, Gaziantep, Güncel
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