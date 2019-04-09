Gaziantep'te Yıldırım Düşen Bölgede Hayvan Otlatan Çoban Öldü
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Gaziantep'te yıldırım düşen bölgede hayvan otlatan çoban öldüGAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, hayvan otlattığı tarlaya yıldırım düşen Tevfik Fukra Erikli (16) hayatını kaybetti.
Gaziantep
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 09:25 Kaynak: DHA
'te yıldırım düşen bölgede hayvan otlatan çoban öldü
GAZİANTEP'in Nizip
ilçesinde, hayvan otlattığı tarlaya yıldırım düşen Tevfik Fukra Erikli
(16) hayatını kaybetti.
Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Sekili
Mahallesi'nde meydana geldi. Çobanlık yapan Tevfik Fukra Erikli tarlada hayvan otlattığı sırada bulunduğu bölgeye yıldırım düştü. Gürültüyü duyanların haber vermesi ile olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin Oğuzeli Devlet Hastanesi
'ne götürdüğü Erikli, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Eriklinin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu
morgundaki otopsisinin ardından toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi.
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