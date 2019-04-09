Gaziantep'te Yıldırım İsabet Eden Çoban Öldü
1 saat önce
Gaziantep'in Nizip ilçesinde yıldırım isabet eden çoban yaşamını yitirdi.
Gaziantep
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 07:44 Kaynak: AA
'in Nizip
ilçesinde yıldırım isabet eden çoban yaşamını yitirdi.
İlçeye bağlı kırsal Sekili
Mahallesi Cevher Dağı bölgesinde koyun otlatan Tevfik Fukra Erikli
'ye (16) yıldırım isabet etti.
Arkadaşının haber vermesi üzerine olay yerine gelen mahalle sakinlerince Oğuzeli
Devlet Hastanesine kaldırılan Erikli, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Çobanın cenazesi otopsi için Adli Tıp
Kurumuna kaldırıldı.
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