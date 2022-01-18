Gaziantep'te yılın ilk kar yağışı başladı
GAZİANTEP - Gaziantep'te yılın ilk kar yağışı başladı.
Gaziantep'te yılın ilk kar yağışı öğlen saatlerinde başladı. Meteoroloji yoğun kar yağışı uyarısının ardından Gaziantep Valisi Davut Gül okulların bir gün tatil edildiğini duyurmuştu. Beklenen kar yağışı Gaziantep merkez ve İslahiye, Araban, Yavuzeli ilçelerinde öğlen saatlerinde başladı. Okulların tatil olmasını fırsat bilen çocuklar ise karın keyfini doyasına çıkardı.
Kartopu oynayan çocuklar, okulların tatil olması nedeniyle karın keyfini çıkardıklarını söyledi.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Gaziantep'te yılın ilk kar yağışı başladı - Son Dakika