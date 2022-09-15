Gaziantep'te yine feci kaza! İki araç çarpıştı, 4 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Gaziantep'te yine feci kaza! İki araç çarpıştı, 4 kişi hayatını kaybetti

15.09.2022 15:36

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu yaşanan kazada 4 kişi yaşamını yitirdi. Sayısı açıklanmayan yaralılar ise tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Nurdağı ilçesinde edinilen bilgilere göre hafriyat kamyonu ile otomobilin çarpışması sonucu kamyon şarampole devrilirken, otomobil ise hurdaya döndü.

YARALILAR DA VAR

Kazada 4 kişi hayatını kaybetti. Kaza yerine itfaiye ve çok sayıda 112 sağlık ekibi sevk edilirken, ilk müdahalenin ardından yaralılar hastanelere götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Antep'te geçen ay çok sayıda aracın karıştığı katliam gibi trafik kazasında ise 15 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca insan da yaralanmıştı.

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Kaynak: İHA

Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te yine feci kaza! İki araç çarpıştı, 4 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te yine feci kaza! İki araç çarpıştı, 4 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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