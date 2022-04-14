Gaziantep'te yine otomobil skutere çarptı: 2 yaralı (2) - Son Dakika
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Gaziantep'te yine otomobil skutere çarptı: 2 yaralı (2)

14.04.2022 15:35
Gaziantep'te yine otomobil skutere çarptı: 2 yaralı (2)

'ŞİKAYETİMİZ DEVAM EDECEK'Lise öğrencileri Mustafa Koray Karakan'ın dayısı Adnan Kılınçoğlu, her iki çocuğun sağlık durumlarının iyi olduğunu ifade ederek, otomobil sürücüsünden şikayetçi olduklarını kaydetti.

'ŞİKAYETİMİZ DEVAM EDECEK'

Lise öğrencileri Mustafa Koray Karakan'ın dayısı Adnan Kılınçoğlu, her iki çocuğun sağlık durumlarının iyi olduğunu ifade ederek, otomobil sürücüsünden şikayetçi olduklarını kaydetti.

Adnan Kılınçoğlu, kamera kayıtlarında kazanın tüm detayları ile gözüktüğünü ve otomobil sürücüsü Nagihan B.'nin kırmızı ışıkta geçtiğini belirtti. Kılınçoğlu, skuter ve hatalı araç kullananlar için caydırıcı önlemler alınması gerektiğini belirterek, şöyle dedi: "Çocuklar saat 13.00 civarı dershaneden öğle arasına çıkıp yemek yemeye gidiyorlar. Yemek dönüşünde yeğenim Koray ve arkadaşı Cemal skutere biniyor. Yeğenime sordum kazanın nasıl olduğunu; 'Kırmızı ışıktı sağlı sollu tüm arabalar duruyordu. Ben de yaya geçidinden çıktım arkadaşımla. O sırada orta şeritten hızla bir araba gelip bize çarptı' diye anlattı. Skuter kullananların da hatalı araç kullananların da dikkatli olması için caydırıcı önlemler alınmasını istiyoruz. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğun öğrendikten sonra bizi en çok yaralayan şey serbest bırakılması. Kararı öğrenince biz gidip tekrar şikayetçi olduk. Her iki çocuğumuz da bir ay sonra üniversite sınavına girecek ama psikolojileri altüst olmuş durumda. Çocuklar çok korkuyor. Caddeden geçen bir araba sesine bile irkiliyor."

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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Gaziantep'te yine otomobil skutere çarptı: 2 yaralı (2) - Son Dakika
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