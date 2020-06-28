Gaziantep'te YKS sessizliği - Son Dakika

Kısıtlamayla günde binlerce insanın dolaştığı dükkanlar kepenk açamadı. Çarşıda insan yoğunluğun olduğu noktalar ise güvercinlere kaldı. - GAZİANTEP

Hava sıcaklığının 43 dereceyi gösterdiği kentte öğrenciler ve veliler haricinde sokaklar boş kalırken şehrin önemli turistlik alanlarından Gaziler Çarşısı da sessizliğe büründü.

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