Gaziantep'te YKS sessizliği - Son Dakika

Kısıtlamayla günde binlerce insanın dolaştığı dükkanlar kepenk açamadı. Çarşıda insan yoğunluğun olduğu noktalar ise güvercinlere kaldı.

Hava sıcaklığının 43 dereceyi gösterdiği kentte öğrenciler ve veliler haricinde sokaklar boş kalırken şehrin önemli turistlik alanlarından Gaziler Çarşısı da sessizliğe büründü.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Yağmur Mislina Kılıç'ın YKS için yaptığı Mabel Matiz paylaşımı, sosyal medyada gündem oldu

Kısıtlamayı ihlal ettiği için ceza kesilen yaşlı kadın sitem etti: Beni mi buldular?