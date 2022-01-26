Üye Girişi
Yoğun kar yağışı başladı - Son Dakika

Yoğun kar yağışı başladı

26.01.2022 10:11
Yoğun kar yağışı başladı

Gaziantep'te tekrardan başlayan şiddetli kar yağışı kent merkezi ile ilçelerde yaşamı olumsuz etkiledi.

Gaziantep'te tekrardan başlayan şiddetli kar yağışı kent merkezi ile ilçelerde yaşamı olumsuz etkiledi. Kentte 24 saat aralıklarla yağması beklenen kar yağışından dolayı zincirsiz ve kar lastiksiz araçların trafiğe çıkmasına müsaade edilmezken, memurların mesai saati değiştirildi.

Gaziantep'te beklenen yoğun kar yağışı gece saatlerinde yağmaya başladı. Sabaha doğru şiddetini artıran kar yağışı kent merkezi ve ilçeleri etkisi altına aldı. Kar yağışı aralıklarla sürerken yoğun kar kentte hayatı olumsuz etkiledi. Ana arter ve caddelerde biriken karlar ulaşımın yavaşlamasına neden olurken belediyeye bağlı ekipler ile kar küreme araçları yolları açık tutmak için yoğun çaba sarf ediyor. Ulaşımın yavaşlamasından dolayı kentte trafik yoğunluğunun arttığı gözlendi. Belediye ekipleri kaldırım kenarlarında biriken karları temizlerken vatandaşlar yerde biriken yoğun kardan dolayı yürümekte zorlandı.

"24 SAAT YAĞMASINI BEKLİYORUZ"

Yoğun kar yağışından dolayı Nizip - Gaziantep Karayolu ile Tarsus - Adana - Gaziantep (TAG) Otoyolu trafiğe kapatıldı. Vali Davut Gül sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla vatandaşları uyardı. Kar yağışının yaklaşık 24 saat yağmasını beklediklerini belirten Gül, kar lastiği ya da zincir takılı olmayan araçların trafiğe çıkmasına müsaade edilmeyeceğini açıkladı.

KAMUDA MESAİ SAATİ DEĞİŞTİ

Kentteki yoğun kar yağışından kamuda çalışan memurların mesai saatleri değiştirildi. Trafikte aksama yaşanmaması alınan kararla 26-27-28 Ocak tarihlerinde kamuda mesai saatleri, 10.00-12.30 13.00-16.00 olarak düzenlendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre kar yağışının yarın sabah saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

(Muhammet Abdulkadir Esen/ İHA)

Yoğun kar yağışı başladı
Yoğun kar yağışı başladı
Yoğun kar yağışı başladı
Yoğun kar yağışı başladı
Yoğun kar yağışı başladı
Yoğun kar yağışı başladı
Yoğun kar yağışı başladı
Yoğun kar yağışı başladı
Yoğun kar yağışı başladı
Yoğun kar yağışı başladı
Yoğun kar yağışı başladı
Yoğun kar yağışı başladı
Yoğun kar yağışı başladı
Yoğun kar yağışı başladı

YORUMLAR
500

Gaziantep, kar, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yoğun kar yağışı başladı - Son Dakika


Hızır ve Ece'nin velayet davası sonuçlandı mı? Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde sular durulmuyor Hızır ve Ece'nin velayet davası sonuçlandı mı? Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde sular durulmuyor         
10:35
6 çocuk babası, otomobilin içinde kurşunlandı! Olay yerinde hayatını kaybetti 6 çocuk babası, otomobilin içinde kurşunlandı! Olay yerinde hayatını kaybetti         
10:21
İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar normale dönmeye başladı! THY öğlene kadar 131 sefer yapacak İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar normale dönmeye başladı! THY öğlene kadar 131 sefer yapacak         
09:56
Ekran maceraları erken bitti! Elkızı ve Annemizi Saklarken dizileri final yapıyor Ekran maceraları erken bitti! Elkızı ve Annemizi Saklarken dizileri final yapıyor         
08:39
Fatih Terim'in aldatıldım sözleri Burak Elmas'a açık açık soruldu! Fatih Terim'in aldatıldım sözleri Burak Elmas'a açık açık soruldu!         
21:36
"Lanetli" denilen mezarı açan bilim insanları: Bu bebeğin burada olması imkansız "Lanetli" denilen mezarı açan bilim insanları: Bu bebeğin burada olması imkansız         
18:22
Husumetlisinin yüzünü kadın fotoğrafına montajlayan adam öldürüldü! Husumetlisinin yüzünü kadın fotoğrafına montajlayan adam öldürüldü!         
17:34
Madde bağımlısı adam, tartıştığı iki çocuğunun annesini öldürdü Madde bağımlısı adam, tartıştığı iki çocuğunun annesini öldürdü         
17:12
Kadın oyuncudan ünlü şarkıcıya suçlama: Klip çekiminde benimle zorla cinsel ilişkiye girdi Kadın oyuncudan ünlü şarkıcıya suçlama: Klip çekiminde benimle zorla cinsel ilişkiye girdi         
16:52
"Oğlumla uğraşırken mücadele edemedik" diyen Ahu Kahraman Yıldırım, evliliğiyle ilgili kötü haberi verdi: Ayrılmak istedim "Oğlumla uğraşırken mücadele edemedik" diyen Ahu Kahraman Yıldırım, evliliğiyle ilgili kötü haberi verdi: Ayrılmak istedim         
16:17
Galatasaraylı Mostafa Mohamed'e sınav soruşturması! Suç ortağı gözaltında Galatasaraylı Mostafa Mohamed'e sınav soruşturması! Suç ortağı gözaltında         
15:30
Dünyaca ünlü star Inna da kar mağduru! Çorlu'da mahsur kaldı Dünyaca ünlü star Inna da kar mağduru! Çorlu'da mahsur kaldı         
15:13
Kanserden yaşamını yitiren sinema ve dizi oyuncusu Ayberk Pekcan son yolculuğuna uğurlandı Kanserden yaşamını yitiren sinema ve dizi oyuncusu Ayberk Pekcan son yolculuğuna uğurlandı         
14:57
Galatasaray'da erken seçim mi var? Fatih Terim de adaylar arasında Galatasaray'da erken seçim mi var? Fatih Terim de adaylar arasında         
14:35
Son Dakika! Vali Yerlikaya, kar yağışının esir aldığı İstanbul için 6 yeni tedbir açıkladı! Son Dakika! Vali Yerlikaya, kar yağışının esir aldığı İstanbul için 6 yeni tedbir açıkladı!         
13:41
Son Dakika: Yarın sabaha kadar İstanbul'dan şehir dışına otobüs seferi yok! Son Dakika: Yarın sabaha kadar İstanbul'dan şehir dışına otobüs seferi yok!         
13:14
İki bakandan ortak açıklama: Bu güzergahları kullanmayın! İki bakandan ortak açıklama: Bu güzergahları kullanmayın!         
13:12

Son Dakika Haberleri
10:15 Çıldır Gölü üzerinde buz pateni gösterisi! Milli sporcu İklim Şentunalı kendine hayran bıraktı
10:10 ABD'de korkunç kadın cinayeti: Türk öğretmen katledildi, annesi yaralandı
10:04 Antalya'da belediyeden esprili ''tuzlama'' paylaşımı: 30 yılda bir kar görünce şaka yapasımız geldi
10:01 İşsizlik için yeni hamle! 6 aydan fazla işsiz olan kişilere devlet desteği
09:56 Survivor All Star'da tansiyon yükseldi! Eski sevgili Nisa ve Barış birbirine girdi
09:55 Siviller silahlanmaya başladı! Ukrayna ordusu olası bir Rus saldırısına karşı vatandaşlarına silah eğitimi veriyor
09:49 2022 ek ders ücretleri netleşti! Öğretmenler ilk 6 ayda ne kadar alacak?
09:44 İstanbul'da bir kepçe suya gömüldü, operatör yaşamını yitirdi
09:33 Buzla kaplı suya düşen kepçenin operatörü hayatını kaybetti
09:32 Hükümetten istihdam hamlesi! Son 6 aydır işsiz olanları işe alanlara 7 bin 693 liraya kadar destek verilecek
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2022 10:41:00. #1.12#
SON DAKİKA: Yoğun kar yağışı başladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement