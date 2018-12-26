Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Yoğun Sis

Gaziantep'te Yoğun Sis

16 dakika önce

GAZİANTEP'te etkili olan yoğun sis görüş mesafesini 20 metrenin altına düşürdü.

Gaziantep'te Yoğun Sis, System.String[]
GAZİANTEP'te etkili olan yoğun sis görüş mesafesini 20 metrenin altına düşürdü. Günlük yaşamı olumsuz etkileyen sis nedeniyle uçak seferleri de iptal edildi.

Kent merkezinde dün akşam saatlerinde başlayan ve artarak devam eden sis, günlük yaşamda aksamalara neden oldu. Görüş uzaklığının 20 metreye kadar düşmesi nedeniyle sürücüler, araçlarının farlarını yakarak ve hızlarını düşürerek yollarda ilerleyebildi. Yoğun sis nedeniyle uçak seferleri de karşılıklı iptal edilerek, yolcular yakın şehirlerdeki havalimanlarına yönlendirildi. - Gaziantep

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:23 Kaynak: DHA

Gaziantep, Güncel
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