Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Yoğun Sis

Gaziantep'te Yoğun Sis

22 dakika önce

Gaziantep'te dün akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan yoğun sis nedeniyle göz gözü görmüyor.

Gaziantep'te Yoğun Sis, System.String[]
Gaziantep'te dün akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan yoğun sis nedeniyle göz gözü görmüyor.

Birçok kentte kar yağışı etkili olurken Gaziantep'te dün akşam saatlerinden itibaren yoğun sis etkisini gösteriyor. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü. Haftalardır zaman zaman etkili olan sis nedeniyle zor anlar yaşayan araç sürücüleri sis lambalarını yakarak düşük hızla trafikte ilerliyor.

Kentte sis ile birlikte yer yer sağanak da etkili oluyor. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 02:17 Kaynak: İHA

Gaziantep, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şiddetli Kar Yağışı Nedeniyle 12 İlde Eğitime Ara Verildi DHMİ, Sefer İptallerine Karşı Vatandaşları Uyardı

Meteoroloji'den Kar ve Sağanak Uyarısı! Hava Sıcaklığı 6 ila 12 Derece Düşecek Bahçeli'nin, Hulusi Akar'a Hediye Ettiği Silahın Kaybolduğu Ortaya Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2018 14:39:30. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Yoğun Sis
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]