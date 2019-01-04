Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Yoğun Sis

Gaziantep'te Yoğun Sis

1 saat önce

GAZİANTEP'te etkili olan yoğun sis görüş mesafesini 20 metrenin altına düşürdü.

Gaziantep'te Yoğun Sis, System.String[]
GAZİANTEP'te etkili olan yoğun sis görüş mesafesini 20 metrenin altına düşürdü. Günlük yaşamı olumsuz etkileyen sis nedeniyle uçak seferleri de iptal edildi.

Kent merkezinde sabah saatlerinde başlayan ve artarak devam eden sis günlük yaşamda aksamalara neden oldu. Görüş uzaklığının 20 metreye kadar düşmesi nedeniyle sürücüler, araçlarının farlarını yakarak ve hızlarını düşürerek ilerleyebildi. Yoğun sis nedeniyle uçak seferleri de karşılıklı iptal edildi, uçaklar ise yakın şehirlerdeki havalimanlarına yönlendirildi. - Gazıantep

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 02:24 Kaynak: DHA

Sabah, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da Beklenen Kar Yağışı Başladı Beşiktaş'ın Yeni Transferi Burak Yılmaz, İlk Antrenmana Çıktı

Son Dakika! Kayseri'de Sokak Köpeklerinin Saldırdığı Lise Öğrencisi Öldü, Arkadaşı Ağır Yaralandı Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu Hakkında İlk Kez Konuştu: Başarılar Diliyorum
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2019 15:50:55. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Yoğun Sis
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]