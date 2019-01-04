Gaziantep'te Yoğun Sis
1 saat önce
Gaziantep'te etkili olan yoğun sis görüş mesafesini 20 metrenin altına düşürdü.
Gaziantep
'te etkili olan yoğun sis görüş mesafesini 20 metrenin altına düşürdü. Günlük yaşamı olumsuz etkileyen sis nedeniyle uçak seferleri de iptal edildi.
Kent merkezinde sabah saatlerinde başlayan ve artarak devam eden sis günlük yaşamda aksamalara neden oldu. Görüş uzaklığının 20 metreye kadar düşmesi nedeniyle sürücüler, araçlarının farlarını yakarak ve hızlarını düşürerek ilerleyebildi. Yoğun sis nedeniyle uçak seferleri de karşılıklı iptal edildi, uçaklar ise yakın şehirlerdeki havalimanlarına yönlendirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 02:27 Kaynak: DHA
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