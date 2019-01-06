Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Yoğun Sis

Gaziantep'te Yoğun Sis

43 dakika önce

Gaziantep'te yoğun sisGAZİANTEP - Gaziantep'te sabahın saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.

Gaziantep'te yoğun sis

GAZİANTEP - Gaziantep'te sabahın saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.
Birçok kentte kar yağışı etkili olurken, Gaziantep'te ise gece saatlerinde başlayan yağmur yerini sise bıraktı. Sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis hayatı olumsuz etkilerken, sis nedeniyle görüş mesafesi de bazı noktalarda 20 metreye kadar düştü.
Etkili olan sis nedeniyle zor anlar yaşayan araç sürücüleri de sis farlarını yakarak düşük hızla trafikte ilerlerken, kentteki hava ulaşımında da aksamalar yaşandığı vurgulandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 11:34 Kaynak: İHA

Gaziantep, Yerel
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