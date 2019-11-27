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Gaziantep'te yoğun sis

6 saat önce

Gaziantep'te yoğun sisGAZİANTEP - Gaziantep-Nurdağı Karayolu'nda öğle saatlerinde etkili olmaya başlayan sis hayatı olumsuz etkiledi.

Gaziantep'te yoğun sis

GAZİANTEP - Gaziantep- Nurdağı Karayolu'nda öğle saatlerinde etkili olmaya başlayan sis hayatı olumsuz etkiledi.

Gaziantep'te hava sıcaklıklarında düşüş yaşanırken Nurdağı-Gaziantep yolunda ise sis hayatı olumsuz etkiliyor. Kara yolunda sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metrenin altına düşerken, sürücüler sis lambalarını ve farklarını yakarak ilerleyebildi. Düşen görüş mesafesi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Sakçagözü Mahallesi Ağ yokuşunda etkisini daha da arttıran sis, zaman zaman ulaşımda aksaklıklara da neden oldu.

Bölgedeki soğuk hava ve sisin etkisini sürdürmesi bekleniyor

Gaziantep'te yoğun sis

Gaziantep, Nurdağı, Genel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 05:39 Kaynak: İHA
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