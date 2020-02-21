Gaziantep'te yoğun sis - Son Dakika

Gaziantep'te etkili olan sis görüş mesafesini 30 metreye kadar düşürdü.



Gaziantep'te hava sıcaklıklarında düşüş yaşanırken kent merkezinde ve Gaziantep- Kilis yolunda ise sis etkili oluyor. Kara yolunda sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metrenin altına düşerken, sürücüler sis lambalarını ve farklarını yakarak ilerleyebildi. Düşen görüş mesafesi nedeniyle sürücülere zor anlar yaşatıyor. - GAZİANTEP