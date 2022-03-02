Gaziantep'te yoğun sis etkili oldu - Son Dakika

Gaziantep'te yoğun sis etkili oldu

GAZİANTEP Gaziantep kent merkezinin yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun sis görüş mesafesini 20 metreye kadar düşürdü.

Gaziantep'te kent merkezinde sabah saatlerinde etkisini gösteren yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi. Merkez Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinin yüksek kesimlerinde etkili olan sis araç sürücülerine zor anlar yaşattı. Yoğun sis görüş mesafesini yer yer 20 metreye kadar düşürdü. Yüksek kesimleri kaplayan yoğun sisten dolayı sürücüler farlarını yakarak trafikte güçlükle ilerledi. Yoğun sisten dolayı ana caddelerde trafiği yoğunluğun arttığı gözlenirken sürücüler kontrollü seyir etti.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri, takip mesafesini korumaları, sis farlarını yakmaları ve hız yapmamaları konusunda sürücülere uyarılarda bulundu.