Gaziantep'te yoğun sis etkili oldu - Son Dakika
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Gaziantep'te yoğun sis etkili oldu

02.03.2022 11:46

Gaziantep'te yoğun sis etkili olduGAZİANTEP Gaziantep kent merkezinin yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun sis görüş mesafesini 20 metreye kadar düşürdü.

Gaziantep'te yoğun sis etkili oldu

GAZİANTEP Gaziantep kent merkezinin yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun sis görüş mesafesini 20 metreye kadar düşürdü.

Gaziantep'te kent merkezinde sabah saatlerinde etkisini gösteren yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi. Merkez Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinin yüksek kesimlerinde etkili olan sis araç sürücülerine zor anlar yaşattı. Yoğun sis görüş mesafesini yer yer 20 metreye kadar düşürdü. Yüksek kesimleri kaplayan yoğun sisten dolayı sürücüler farlarını yakarak trafikte güçlükle ilerledi. Yoğun sisten dolayı ana caddelerde trafiği yoğunluğun arttığı gözlenirken sürücüler kontrollü seyir etti.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri, takip mesafesini korumaları, sis farlarını yakmaları ve hız yapmamaları konusunda sürücülere uyarılarda bulundu.

Gaziantep'te yoğun sis etkili oldu
Gaziantep'te yoğun sis etkili oldu
Gaziantep'te yoğun sis etkili oldu

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Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te yoğun sis etkili oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'te yoğun sis etkili oldu - Son Dakika
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